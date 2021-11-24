Исполком городского совета согласовал решение о размещении мемориальной доски в честь многолетнего главного редактора газеты «Вечерний Николаев» Владимира Пучкова.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома сегодня, 24 ноября, передает корреспондент НикВести.

Памятную табличку установят у здания городской библиотеки имени М.Л.Кропивницкого. На ней будет размещен следующий текст: «Владимир Юрьевич Пучков — известный поэт, переводчик, общественный деятель, многолетний редактор газеты «Вечерний Николаев», заслуженный журналист Украины, лауреат многочисленных премий. «Итак, проста моя планида: греб на зорьке, утром рано, туда, где плещется ставрида на стыке моря и лимана».

Ответственным за изготовление и проведение церемонии открытия определили управление по культуре и охране культурного наследия Николаевского городского совета.

Напомним, мемориальную доску художнику Роману Вайнштоку, поврежденную вследствие установки кондиционера на фасаде дома в Николаеве, за собственные средства восстановил владелец квартиры.