Мемориальную доску, поврежденную вследствие установки кондиционера на фасаде дома в Николаеве, за собственные средства восстановил владелец квартиры.
Об этом пишут на странице Отдела охраны культурного наследия города Николаева.
В конце октября сообщалось, что на стене дома по адресу улица Пушкинская, 66А в Николаеве повредили памятную табличку художнику Роману Вайнштоку. На фотографиях было видно, что в голове скульптуры образовалась крупная дыра.
После этого начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров пообещал, что доску отреставрируют в течение нескольких недель.
Отмечается, что работы по восстановлению мемориала проводились его соавтором, известным скульптором Виктором Макушиным. Также перенесли наружный блок кондиционера, который ранее располагался вплотную к памятной доске.
Напомним, в прошлом году в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.
Ранее также сообщалось, что двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.
Мемориальную доску, поврежденную вследствие установки кондиционера на фасаде дома в Николаеве, за собственные средства восстановил владелец квартиры.
Об этом пишут на странице Отдела охраны культурного наследия города Николаева.
В конце октября сообщалось, что на стене дома по адресу улица Пушкинская, 66А в Николаеве повредили памятную табличку художнику Роману Вайнштоку. На фотографиях было видно, что в голове скульптуры образовалась крупная дыра.
После этого начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров пообещал, что доску отреставрируют в течение нескольких недель.
Отмечается, что работы по восстановлению мемориала проводились его соавтором, известным скульптором Виктором Макушиным. Также перенесли наружный блок кондиционера, который ранее располагался вплотную к памятной доске.
Напомним, в прошлом году в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.
Ранее также сообщалось, что двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.