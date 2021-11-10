Мемориальную доску, поврежденную вследствие установки кондиционера на фасаде дома в Николаеве, за собственные средства восстановил владелец квартиры.

Об этом пишут на странице Отдела охраны культурного наследия города Николаева.

В конце октября сообщалось, что на стене дома по адресу улица Пушкинская, 66А в Николаеве повредили памятную табличку художнику Роману Вайнштоку. На фотографиях было видно, что в голове скульптуры образовалась крупная дыра.

После этого начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров пообещал, что доску отреставрируют в течение нескольких недель.

Отмечается, что работы по восстановлению мемориала проводились его соавтором, известным скульптором Виктором Макушиным. Также перенесли наружный блок кондиционера, который ранее располагался вплотную к памятной доске.

Напомним, в прошлом году в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.

Ранее также сообщалось, что двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.