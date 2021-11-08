Памятная доска николаевскому художнику Роману Вайнштоку, установленная в доме на Пушкинской, 66А, будет отреставрирована в течение нескольких недель.

Об этом рассказал начальник управления культуры Николаевского горсовета во время брифинга в понедельник, 8 ноября, пишут НикВести.

Как сообщалось, ранее на фасаде дома установили кондиционер, просверлив мемориальную табличку художнику Роману Вайнштоку.

— Кондиционер уже перенесен на другую сторону. Но визуально лучше не стало. Вернее, стало лучше, но не настолько, насколько мы ожидали. Он перенесен, но какое-то отверстие и трубка, которая выходит из стены, остаются. Если будет технически возможно, будет перенесена и она, — отметил Юрий Любаров.

Он добавил, что во время установки кондиционера памятную доску не только просверлили, но и в результате работ она отошла от стены.

— Там выяснился еще один вопрос. Доска не только была повреждена, но и отошла от стены. Когда изнутри пробивали стену, мемориальная доска отошла. Ее уже закрепили. На месте был уже автор доски, и технологи. Думаю, на этой или следующей неделе, она будет отремонтирована. За средства собственника квартиры, — сказал он.

На вопрос о том, какова приблизительная стоимость работ по восстановлению, он ответил, что его «это не волнует вообще».

Также, по словам Юрия Любарова, собственник квартиры, в которой установили кондиционер, утверждает, что не имеет отношения к повреждению доски.

— Он говорит, что не имеет отношения, что это сделали люди, которые устанавливали кондиционер, сверлили с внутренней стороны квартиры, — отметил начальник управления культуры.

Напомним, глава наблюдательного совета областного совета национальных обществ Михаил Гольденберг считает, что виновные в повреждении памятной доски художнику Роману Вайнштоку заслуживают жестких слов и мер.