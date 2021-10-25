Михаил Гольденберг

Глава наблюдательного совета областного совета национальных обществ Михаил Гольденберг считает, что виновные в повреждении памятной доски художнику Роману Вайнштоку заслуживают жестких слов и мер.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось, на фасаде дома по Пушкинской, 66А установили кондиционер, просверлив мемориальную табличку художнику Роману Вайнштоку.

Михаил Гольденберг рассказал, как памятная доска появилась на фасаде данного дома.

— Мысль о мемориальной доске, необходимости сохранить память о Романе Вайнштоке исходила и исходит от Юрия Андреевича Макушина (известный скульптор, заслуженный художник Украины, — прим.), который был с Романом Вайнштоком в дружеских и очень теплых отношениях. Более того, сестра Юрия Андреевича была замужем за Романом Вайнштоком. А Юрий Андреевич считает его своим учителем. Где-то в 2010 году Юрий Андреевич обратился ко мне, чтобы создать ударную группу и обратиться к городским властям по получению разрешения на установку мемориальной доски. Мы с ним пришли на прием к Владимиру Дмитриевичу Чайке с официальным письмом. Перед этим, на открытии выставок в музее имени Верещагина, я собирал среди творческой интеллигенции подписи с просьбой об открытии мемориальной доски, — рассказал Михаил Гольденберг.

Он отметил, что Владимир Чайка поддержал идею и на ближайшем заседании исполнительного комитета горсовета было принято решение об установке доски. Саму работу выполнил сын Юрия Макушина — Виктор. Установлена она была в июне 2010 года.

Михаил Гольденберг сомневается, что человек, который решил установить кондиционер, мог не заметить, что не только частично перекрыл мемориальную табличку, но и повредил ее.

— Когда люди просто устанавливают кондиционер, видя и понимая, что установка не просто перекроет часть мемориальной доски, а еще и повредит ее, как это и произошло, тогда они просто устанавливают его в другом месте. По другую сторону окна, выше, ниже — варианты всегда есть. Это просто наплевательство на окружающий мир — мир духовности, мир культуры. Это уровень воспитания конкретного человека. Может быть, мы наговариваем на человека. Может, он, сидя в своей квартире, не знал, что этот агрегат будет перекрывать доску, не знал, что сверля отверстие для вывода трубы, это отверстие придется прямо в голову изображения на этой мемориальной доске. Может быть. Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Но мне кажется, что в данном случае нужно применить французскую систему права — виновен, пока не доказана невиновность. Почему я так считаю? Потому что не мог хозяин этой квартиры и этого кондиционера не видеть и не знать, как и что устанавливает его подрядчик. Более того, работу ведь человек принимал. Нет слов. Хотя есть только слова обвиняющей горечи, — сказал Михаил Гольденберг.

Он рассказал, что общался с Юрием Макушиным, который очень огорчен происшествием. Михаил Гольденберг добавил, что обратится к властям Николаева, в частности, к начальнику управления культуры Юрию Любарову, чтобы были приняты соответствующие меры.

— Я считаю, что это одно из знаковых мест, к которому небезразличен любой порядочный человек и любая организация, которая числит себя в рамках цивилизации. Понятно, что меры будут предприниматься. Мемориальная доска должна быть очищена от перекрытия. А человек, который совершил этот поступок, заслуживает очень жестких слов и действий, — резюмировал он.