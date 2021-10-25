На фасаде одного из домов Центрального района Николаева повредили памятную табличку художнику Роману Вайнштоку.

Фотографиями поделился журналист Олег Деренюга на своей странице в Facebook.

На них видно, что в голове скульптуры образовалась крупная дыра. Неизвестно, произошло это вследствие установки наружного блока кондиционера или нет.

Мемориальный знак установлен на стене дома по адресу улица Пушкинская, 66А. Его разместили еще в 2010 году в рамках празднования 20-летия Общества еврейской культуры.

Роман Вайншток — художник и педагог еврейского происхождения родом из Николаева. Он жил в городе почти всю свою жизнь, с раннего детства увлекся рисованием. Больше 100 работ Романа Вайнштока хранится в Николаевском областном художественном музее им. В. В. Верещагина.

Напомним, 11 декабря на пересечении улиц Соборная и Большая Морская в Николаеве открыли мемориальную доску в честь народного артиста Украины Виктора Пасечника.