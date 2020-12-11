Сегодня, 11 декабря, на пересечении улиц Соборная и Большая Морская в Николаеве открыли мемориальную доску в честь народного артиста Украины Виктора Пасечника.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Стоит отметить, что Виктор Пасечник также был актёром Николаевского художественного академического русского драматического театра и Николаевского украинского театра драмы и музыкальной комедии.

В частности, директор и художественный руководитель Николаевского академического художественного русского драматического театра Артём Свистун рассказал, что руководство театра обратилось в мэрию с просьбой установить памятную доску на фасаде дома, где жил Виктор Пасечник.

— Это легенда не только Николаева, но и бывшего СССР. 85-й юбилейный сезон русдрама он встретил вместе с нашим коллективом, вернулся в работу, показал мастер-классы нашим молодым артистам, но сердце не выдержало годовщины смерти его супруги и он ушёл от нас в 2019 году. В этом году ему должно было исполниться 80 лет, поэтому мы обратились в мэрию, написали письмо-просьбу и организовали установку памятной плиты, - говорит Артём Свистун.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в следующем году в городе разместят QR-коды с информацией о таких культурных объектах.

— Николаев — это не дороги и даже не здания. Это люди, которые становились народными артистами, народными художниками, другими выдающимися фигурами, которые прославляли город. Мы продолжаем работу по установлению мемориальных досок и хотим реализовать в следующем году идею с QR-кодами. Люди смогут подойти, навести телефон и прочитать, кто этот человек, что он сделал, чтобы они понимали, кто эти люди, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 12 октября в Николаеве состоялась церемония открытия мемориальной доски воину АТО Роману Климову, погибшему на Донбассе.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец