По состоянию на 24 ноября в Николаевской области выявлено 556 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 105234 (+556) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 64018 (+256);

Первомайск – 5778 (+47);

Южноукраинск – 3250 (+24);

Вознесенск – 2459 (+16);

Очаков – 1702.

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2828 (+5) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 44 человека. При этом за сутки выздоровели 1103 человека, всего – 91107. Умерло всего от последствий коронавируса 2926 человек, за сутки – 26.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: