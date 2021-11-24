Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ответил на вопрос, накапливает ли приложение госуслуг «Дія» данные о клиентах. Глава Минцифры убеждает, что нет.

Об этом он рассказал в интервью для телеканала «Дом».

Чиновник акцентировал, что «Дія» подтягивает информацию из уже существующих баз данных, а не собирает новую.

— «Дія» устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она лишь отображает информацию, которая и так давно находится в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или загранпаспорт, вы попали в демографический реестр — и когда вы авторизуетесь в «Дії», только из того реестра подтягивается информация о вас, — приводит пример министр.

Он добавил, что приложение не формирует отдельных реестров.

— Авторизируясь в «Дії», я вижу, что знает обо мне государство, я могу управлять информацией о себе, — говорит Михаил Федоров.

Напомним, киберполиция разоблачила в Николаеве распространителя фейкового приложения, полностью копировавшего дизайн государственного приложения «Дія».