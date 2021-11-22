Киберполиция разоблачила в Николаеве распространителя фейкового приложения, полностью копировавшего дизайн государственного приложения «Дія».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители установили, что на базе межплатформенной среды разработки мобильных приложений 15-летний парень создал фейковое мобильное приложение, где пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в «Дії», на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

Фейковое приложение юноша продавал в мессенджере за 250 - 650 гривен. Разница в сумме зависит от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении.

–Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой может оформить себе сертификат о вакцинации от Covid-19 и другой официальный документ. Подросток работал только при полной подписке на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на счет карты. После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон, – говорится в сообщении.

В результате обыска полицейские обнаружили на компьютерной технике и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения «Дія». Вещественные доказательства (компьютерная техника, смартфон, накопители информации и программное обеспечение) следователи изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи», санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Также киберполицейскими принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

Ранее сообщалось, что перемещенные лица могут рассчитывать на подачу заявления на денежную помощь через приложение госуслуг «Дія». Также в приложении «Дія» пользователи теперь смогут получить детский сертификат о вакцинации от СOVID-19.