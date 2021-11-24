В Украине срок действия желтого COVID-сертификата сократили в четыре раза — со 120 до 30 дней.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании Кабмина, пишет Новое время.

— Изменен срок действия желтого COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней, — пояснил Виктор Ляшко.

Желтый COVID-сертификат можно сгенерировать в Украине после получения первой дозы вакцины от коронавируса. После полного курса иммунизации украинцы получают зеленый COVID-сертификат.

Напомним, согласно новому решению правительства Украины, международный сертификат будет считаться действительным с момента прививки 105 дней. Прежний срок урезали на 75 дней.