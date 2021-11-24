До американской научной станции «Мак-Мердо» в Антарктиде хотят провести высокоскоростной интернет. Возможность прокладывания кабеля изучает Национальный санитарный фонд США (NSF).

Об этом пишет hromadske.

Станция ежегодно с октября по февраль принимает около тысячи посетителей. Ученые проводят там исследования по разным темам: от климата до наук об океане.

Но, несмотря на центральную роль в исследованиях Антарктиды, «Мак-Мердо» не хватает высокоскоростного интернета. Его нет на всем континенте.

Так, NSF начал серьезно изучать возможность создания оптоволоконного кабеля, который проложили бы по морскому дну от Антарктиды до соседних Новой Зеландии или Австралии. Идея была впервые выдвинута более десяти лет назад, но она потеряла популярность, поскольку другие проекты стали более приоритетными.

Если эта попытка модернизировать интернет Антарктиды будет успешна, ученые убеждают, что она изменит как исследование, так и повседневную жизнь на континенте.

Напомним, через 9 месяцев после запуска прививок против коронавируса вакциной AstraZeneca попала и в Антарктиду. Партия прибыла для британских полярников на исследовательской станции Ротера.