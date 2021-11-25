Правительство Словакии вводит на 90 дней режим чрезвычайной ситуации в стране из-за ухудшения ситуации в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

Ранее объявленный локдаун и режим ЧС начнали действовать с полуночи четверга, 25 ноября.

Объявление о введении чрезвычайного положения в стране позволяет Кабмину ввести комендантский час. Отмечается, что будет разрешен выход на улицу, в частности, для посещения врача, вакцинации, посещения магазинов первой необходимости, поездок на работу, в школу или детский сад. Также будет позволено выгуливать домашнее животное в радиусе 500 метров от дома.

— Если такой суровый локдаун не сработает, это станет мировым феноменом, — отметил премьер Эдуард Хегер.

Правительство пересмотрит ситуацию через 10 дней и решит, будет ли продолжение ограничительных мер или отмена ограничений, но только для полностью вакцинированных людей и тех, кто выздоровел от коронавируса в течение последних 180 дней.

Напомним, в Нидерландах вернули обязательное ношение масок в общественных местах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти также призовут жителей страны работать из дома хотя бы половину рабочего времени.