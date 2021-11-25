Новый китайский спутник «Шиянь-11» в четверг, 25 ноября, успешно стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А».

Об этом сообщает «Синьхуа».

Запуск был осуществлен в 7:41 по пекинскому времени. Спутник успешно выведен на заданную орбиту.

Шиянь-11 в основном будет использоваться для повсеместного обследования земельных и природных ресурсов страны, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также предотвращения и смягчения стихийных бедствий.

«Куайчжоу-1А» — это недорогая и небольшая твердотопливная ракета-носитель, отличающаяся кратким циклом предстартовой подготовки. Она предназначена для запуска низкоорбитальных спутников массой менее 300 кг.

Для ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» этот полет стал 13-м.

Напомним, американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, анонсировала следующий суборбитальный полет космической ракеты New Shepard. Экипаж из шести туристов отправят на орбиту уже 9 декабря.