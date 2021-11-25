С 1 ноября николаевцам в платежках за тепло будут прописывать плату за абонентское обслуживание. На предприятии объяснили, что плата за абонентское обслуживание – это новый изменения, которые внесены в постановление «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров об оказании услуги по снабжению тепловой энергией».

В сюжете НИС-ТВ начальник службы сбыта энергии ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Валентина Карева рассказала, кого затронут эти изменения.

По ее словам, плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении услуги по теплоснабжению или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении услуги по теплоснабжению.

– Это индивидуальный публичный договор, это индивидульный договор по обслуживанию внутредомовой системы, это коллективный договор, это договор с коллективным потребителем и с пользователем здания, – рассказала Валентина Карева.

На протяжении месяца потребители имели возможность самостоятельно выбрать модель договорных отношений с «Николаевоблтеплоэнерго». Те, кто этого не сделал, автоматически дали согласие на заключение индивидуального публичного договора. Так, с 1 ноября абонентам будет насчитываться абонентская плата:

33,74 грн/месяц с НДС, при наличии узла коммерческого учета тепловой энергии;

23,21 грн/месяц с НДС, при отсутствии узла коммерческого учета тепловой энергии.

Потребители, которые недовольны новой составляющей в платежках, могут изменить форму договорных отношений.

– Совладельцы дома должны провести собрание и зафиксировать протоколом свое решение касательно избрания другой модели, как колективный потребитель или коллективный договор и предоставить документы нашему предприятию. Тогда данный дом не будет платить абонентскую плату, – рассказала Валентина Карева.

Напомним, КП «Николаевоблтеплоэнерго» направило в суд более 600 исковых заявлений на сумму 9 миллионов 421 тысячу гривен по тем должников, которые игнорировали звонки и досудебные требования работников предприятия.