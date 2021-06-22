КП «Николаевоблтеплоэнерго» направило в суд более 600 исковых заявлений на сумму 9 миллионов 421 тысячу гривен по тем должников, которые игнорировали звонки и досудебные требования работников предприятия.

Об этом передает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что судебными органами вынесено 357 решений о взыскании задолженности, и уже взыскано с должников в порядке взаимодействия с Государственной исполнительной службой более 2 млн 411 тысяч гривен.

Также отмечается, что у двоих граждан, которые имели задолженность, изъяли автомобили.

На предприятии добавили, что оплата за услуги по поставке тепловой энергии является обязательным, а игнорирование долга ведет к неотвратимости ответственности и дополнительных расходов со стороны неплательщика. При отсутствии возможности оплатить долг - людям предлагается заключения договора реструктуризации.

Кроме того, недавно, в соответствии с изменениями в действующем законодательстве, начала работать система автоматического ареста средств и списание суммы задолженности Государственной исполнительной службой со счетов должников открытых в любых из 62 банковских учреждениях Украины.

Напомним, в Николаеве лишь 9% домов готовы к следующему отопительному сезону.