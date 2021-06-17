В Николаеве только 9% домов жилищного фонда, которые обслуживаются ЖЭКами получили акты готовности к отопительному сезону 2021-2022.

Об этом сообщили в пресс-службе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Сообщается, что среди лидеров ЖКП «Бриз» - 30% и УК «Корабельный» - 25%. При этом есть управляющие компании, вообще не предъявили ни одного дома, в частности, это — ООО «Николаевдомсервис».

— Гидравлические испытания проведены на ряде внутридомовых сетей, однако, для получения акта готовности стоит еще восстановить изоляционное покрытие, провести пневматическое промывания и тому подобное, - говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что система, от теплового узла до чердака, со всеми стойками - обслуживается ЖЭКом, а сам отопительный прибор - жителем.

— Поэтому если зимой были проблемы с прогревом отдельных частей батареи, то сейчас самое время сделать профилактические меры. При этом все замечания, возникшие во время отопительного сезона должны быть устранены при подготовке системы летом. До полного устранения замечаний акт готовности не выдается, — отмечают в службе тепловых сетей «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, по состоянию на конец мая в Николаеве только 2,2% абонентов облтеплоэнерго получили акты готовности к новому сезону.