Правительство Танзании заявило, что позволит девушкам-подросткам, которые из-за беременности прекратили обучение, после родов вернуться в школу. С 2017 года беременные девушки не могли продолжать обучение.

Об этом сообщают Reuters и Al Jazeera.

Министр образования Джойс Ндаличако заявила, что выдаст циркуляр, позволяющий всем ученикам, которые при определенных обстоятельствах бросили школу, вернуться к учебе. Это касается и беременных школьниц.

— Изменения охватывают всех девушек, забеременевших во время учебы в начальной и средней школе. Этим студенткам разрешат продолжить официальную учебу после родов, – сказала министр.

Таким образом правительство Танзании хочет отойти от политики покойного экс-президента Джона Магуфули. В 2017 году он поддержал исключение беременных девушек из государственных школ и запрет им возвращаться к учебе после родов.

Политик заявлял, что при его правлении ни одна беременная студентка не закончит обучение. Он также называл сексуально активных девушек аморальными.

— Я даю деньги на бесплатное обучение. А потом она беременеет, рождает и возвращается в школу. Нет, не во время моего правления, – заявлял тогдашний президент.

Правозащитные организации подвергли критике решение Магуфули. Из-за этого некоторые международные доноры сократили финансирование страны.

Тогда заявляли, что в школах страны начали проводить тесты на беременность для отчисления беременных учениц. По данным Всемирного банка, ежегодно более 120 тысяч девушек в Танзании бросают школу, из них 6 500 – из-за беременности.

В настоящее время Танзанию возглавляет Самия Сулуху – она первая женщина в должности президента этой страны. Она пытается отменить дискриминационные политики предыдущего президента. Так, в июне Минобразования разрешило девушкам после родов возобновить обучение в специальных колледжах, а теперь им разрешили вернуться в обычные школы.

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