Фотожурналисты крупной прессы, арестованные на прошлой неделе польскими солдатами вне режима чрезвычайного положения, подали в суд жалобы.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Наручники надели на журналистов New York Times, European Pressphoto Agency и корреспондента документального проекта Testigo. Мацей Набрдалик, Мартин Дивишек и Мацей Москва подали в суд жалобу на незаконное и необоснованное задержание.

Журналисты рассказывают, что хотели сделать фотографии , фиксирующие присутствие армии в районе Вейки. Для этого они подошли к воротам, представились охраннику как журналисты и предупредили, что будут фотографировать снаружи. Сделав снимки, они сели в машину и собирались уехать.

Однако им преградили путь люди в военной форме, которые затем вытащили фотожурналистов из машины, при этом разорвав их одежду и используя ненормативную лексику. На руках репортеров застегнули наручники и продержали более часа до прибытия полиции. В этот промежуток военные обыскивали машину, а также просматривали содержимое карт памяти в камерах, несмотря на то, что им было четко сообщено, что таким образом они могут нарушить журналистскую тайну.

— Мы считаем, что лишение нас свободы солдатами польской армии, запугивание, снятие с нас верхней одежды, угроза применения оружия и применение наручников нарушили наше достоинство и явились грубым злоупотреблением властью и посягательством на свободу. По нашему мнению, солдаты Войска Польского не имели права нас останавливать, особенно в условиях выполнения наших профессиональных обязанностей, — говорится в совместном заявлении репортеров.

В свою очередь, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак похвалил поведение солдат.

— Они вели себя прилично. Военнослужащие обязаны обеспечивать безопасность. Их долг — быть твердыми. Они не могут проигнорировать тот факт, что трое парней в масках пробираются в лагерь. Они должны отреагировать моментально, и они отреагировали быстро, — сказал министр журналистам.

Напомним, в Подлясском воеводстве Польши поймали журналистов RT France, они незаконно пробрались в зону чрезвычайного положения и не имели законного права находиться на этой территории.