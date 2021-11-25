Космическая рентгеновская обсерватория Чандра Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства запечатлела слившуюся пару галактик.

Об этом информирует Корреспондент.

Это система AM 2026-424 - две галактики, которые находятся в процессе слияния друг с другом.

— Чандра изучает объект в созвездии микроскопа. Рядом в небе находятся две галактики одинакового размера, которые сливаются в AM 2026-424, — сказано в сообщении.

Галактики расположены в 700 миллионах световых лет от Земли. Они окружены интенсивным кольцом звездообразования.

Напомним, ранее космический телескоп Hubble сделал снимок «тройной» галактики под названием SGAS 0033+02, расположенной в созвездии Рыбы.