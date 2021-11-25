Служба безопасности Украины разоблачила экс-правоохранителя из Полтавской области, продававшего информацию с ограниченным доступом из закрытых государственных и коммерческих баз данных.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник торговал закрытой информацией, которой владели правоохранители и государственные органы, а также банковские учреждения и операторы мобильной связи.

В частности, базы данных Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы, Государственной миграционной службы, Государственной фискальной службы, Министерства юстиции Украины, Пенсионного фонда Украины. «Клиентов» он находил по объявлениям в телеграмм-каналах, а оплату, во избежание ответственности, получал на банковские карты третьих лиц.

В ходе следствия задокументирован сбыт злоумышленником за 16 тысяч гривен информации относительно двух граждан Украины с баз, полученных из:

«АРМОР» (интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины, которая дает доступ к информации о судимости, о нераскрытых преступлениях, разрешениях на оружие и т.п.),

«РАГС» (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан),

«ИТС ГАРТ» (информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля, которая дает доступ к базе данных Государственной пограничной службы Украины «Сведения о лицах, пересекших государственную границу Украины»).

Также мужчина собирался продать информацию, содержащую банковскую тайну. Эту «услугу» он оценил в 29 тысяч гривен. Правоохранители задержали его »на горячем» во время переговоров по этой «операции».

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц. Разоблачение противоправной деятельности проводил Департамент кибербезопасности СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям российских спецслужб.