В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Николаеве, проезд в общественном транспорте может стать доступным только при наличии «зеленых» COVID-сертификатов.

Такую возможность рассматривают в Николаевской облгосадминистрации, сообщил вице-губернатор Юрий Гранатуров сегодня, 25 ноября, в ходе брифинга.

По его мнению, ужесточение правил проезда в общественном транспорте позволит сдержать распространение COVID-19.

— Мы сейчас рассматриваем возможность того, чтобы в случае каких-то осложнений с заболеваемостью закрыть возможность пользоваться общественным транспортом большого пассажиропотока, таким как трамваи, троллейбусы и полноценные автобусы, без «зеленого» сертификата вакцинации. Эта мера очень необходимая, чтобы избежать распространения болезни. Это мера хоть и не популярная, но очень необходимая, чтобы не подвергать людей опасности заболевания, — сказал Юрий Гранатуров.

Как сообщалось, по состоянию на 25 ноября в Николаевской области обнаружили 442 новых подтвержденных случая COVID-19. При этом 958 человек выздоровели.