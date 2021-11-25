По состоянию на 25 ноября в Николаевской области обнаружили 442 новых подтвержденных случая COVID-19. При этом 958 человек выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 105 676 (+442) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 181 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2828 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 958, всего — 92065. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2942, за сутки — 16.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1474 человека.
В Украине за минувшие сутки, 24 ноября, подтвердили 16 тысяч 943 новых случая коронавируса.
По состоянию на 25 ноября в Николаевской области обнаружили 442 новых подтвержденных случая COVID-19. При этом 958 человек выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 105 676 (+442) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 181 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2828 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 958, всего — 92065. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2942, за сутки — 16.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1474 человека.
В Украине за минувшие сутки, 24 ноября, подтвердили 16 тысяч 943 новых случая коронавируса.