По состоянию на 25 ноября в Николаевской области обнаружили 442 новых подтвержденных случая COVID-19. При этом 958 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 105 676 (+442) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 64206 (+188);

Первомайск — 5826 (+48);

Южноукраинск — 3262 (+12);

Вознесенск — 2461 (+2);

Очаков — 1713 (+11).

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 181 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2828 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 958, всего — 92065. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2942, за сутки — 16.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1474 человека.

В Украине за минувшие сутки, 24 ноября, подтвердили 16 тысяч 943 новых случая коронавируса.