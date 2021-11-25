В Украине за минувшие сутки, 24 ноября, подтвердили 16 943 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 3404 человека, летальных исходов — 628, выздоровели — 26 811.

Больше всего новых заражений за сутки обнаружили в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048) и Полтавской (967) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 384 404 человека, выздоровели — 2 852 452, летальных исходов — 83 541.

Напомним, по состоянию на 24 ноября в Николаевской области выявлено 556 новых подтвержденных случаев коронавируса.