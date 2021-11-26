Сотрудники Главного отдела внутренней и собственной безопасности «Центр» Государственной пограничной службы Украины обнаружили у пограничника поддельный COVID-сертификат.

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел в сентябре 2021 года в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

Указывается, что военнослужащий находился в командировке, где собирался проходить обучение. Он предоставил в отдел здравоохранения учебного центра сертификат о вакцинации, который «не соответствовал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения».

— Черкасская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона закончила досудебное расследование по уголовному производству, начатому по части 4 статьи 358 УК Украины, – отметили в ведомстве.

Меру наказания правоохранителю будет избирать суд. Однако согласно части 4 статьи 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.