Президент Румынии Клаус Йоханнис обнародовал «Закон о некоторых мерах по изучению еврейской истории и Холокоста», который предусматривает включение этой темы в школьную программу. Парламент одобрил инициативу 15 ноября.

Об этом пишет Timpul.

С 2023 года в среднее школьное образования добавят предмет «История евреев. Холокост».

Учебный план, учебники, дидактические материалы и конкретные методики были разработаны при участии специалистов и историков. Учителя, которые будут преподавать этот предмет, должны пройти профессиональную подготовку и спецкурсы.

Напомним, в Санкт-Петербурге доцент одного из университетов рассказывал, что Холокоста «просто не было» в том объеме, о котором говорят историки, а также призывал педагогов рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление».