За прошедшие сутки, 25 ноября, на Николаевщине от COVID-19 вакцинировали 8256 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Всего на сегодняшний день вакцинировали 672 588 человек. Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 2871 (1 доза — 878; 2 доза — 1993);

COMIRNATY — 3882 (1 доза — 994; 2 доза — 2888);

ASTRAZENECA — 1060 (1 доза — 127; 2 доза — 933);

MODERNA — 443 (1 доза — 429; 2 доза — 14).

Привили мобильными бригадами — 1744:

CORONAVAC — 512;

COMIRNATY — 875;

ASTRAZENECA — 281;

MODERNA — 76.

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 3602:

CORONAVAC — 1547;

COMIRNATY — 1331;

ASTRAZENECA — 537;

MODERNA — 187.

В центрах вакцинации — 2910:

CORONAVAC — 812;

COMIRNATY — 1676;

ASTRAZENECA — 242;

MODERNA — 180.

Ранее сообщалось, что по состоянию на пятницу, 26 ноября, в Николаевской области выявлено 475 новых подтвержденных случаев COVID-19.