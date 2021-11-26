За прошедшие сутки, 25 ноября, на Николаевщине от COVID-19 вакцинировали 8256 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Всего на сегодняшний день вакцинировали 672 588 человек. Желающих прививали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 1744:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 3602:
В центрах вакцинации — 2910:
Ранее сообщалось, что по состоянию на пятницу, 26 ноября, в Николаевской области выявлено 475 новых подтвержденных случаев COVID-19.
За прошедшие сутки, 25 ноября, на Николаевщине от COVID-19 вакцинировали 8256 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Всего на сегодняшний день вакцинировали 672 588 человек. Желающих прививали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 1744:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 3602:
В центрах вакцинации — 2910:
Ранее сообщалось, что по состоянию на пятницу, 26 ноября, в Николаевской области выявлено 475 новых подтвержденных случаев COVID-19.