По состоянию на пятницу, 26 ноября, в Николаевской области выявлено 475 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 106 151 (+475) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 64468 (+262);

Первомайск — 5877 (+51);

Южноукраинск — 3282 (+20);

Вознесенск — 2464 (+3);

Очаков — 1714 (+1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 138 случаев коронавируса.

Заболевание обнаружили у 2834 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 44 человека. Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 673, всего — 92 738. Умерло всего от последствий COVID-19 – 2964, в сутки – 22.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки (25 ноября) зафиксировали 15 936 новых больных COVID-19, из которых 1 394 ребенка и 303 медработника.