В Николаеве коммунальные службы разрыли территорию во дворе по улице Космонавтов. Местные жители жалуются, что рядом играют дети и могут упасть в яму.

Об этом в редакцию НикВести сообщил читатели.

Жители домов №60, 62 и 64 по улице Космонавтов отмечают, что работы проводили сотрудники «Николаевводоканала», но территорию не привели в порядок.

– Космонавтов 60, 62, 64 во дворе водоканал готовился к отопительному, разрыл, а зарыть забыл! КЖЭП «Заря» и администрация Ингульского района примите меры. Рядом две детские площадки, не дай Бог ребёнок упадёт, это будет на вашей совести, – сетуют жильцы.

Ранее жители домов по проспекту Героев Украины, 20В пожаловались на сотрудников «Николаевоблтеплоэнерго», которые разрыли участок двора для проведения ремонта.