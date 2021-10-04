Жители домов по проспекту Героев Украины, 20В пожаловались на сотрудников «Николаевоблтеплоэнерго», которые разрыли участок двора для проведения ремонта, но уже две недели на месте никто не появлялся.

Соответствующую жалобу в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовала Маргарита Прокопцова.

По ее словам, из-за того, что ремонтные работы не закончены, а яма не засыпана, коммунальщики не могут подъехать к мусорным контейнерам.

–– Проезд между домом и СОШ №32, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» «проводит ремонтные работы», которые были начаты две недели назад. В течение двух недель на месте проведения ремонтных работ не было ни одного работника. Дорога перекрыта, яма засорена, грязь разносится по всей дороге. Кроме того, мусор не вывозят вторую неделю, образовалась свалка, –– написала женщина.

В комментарии к публикации представители «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, что на следующей неделе работы будут завершены.

–– Разрытие засыпано грунтом, после его просадки будут выполнены работы по асфальтированию, –– подчеркнули на предприятии.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что недавно подписанный с государством меморандум предусматривает также снятие арестов со счетов теплоснабжающих предприятий.

Отметим, что арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» наложили еще 29 июля прошлого года из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что в местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов. Также бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.