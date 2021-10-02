Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что недавно подписанный с государством меморандум предусматривает также снятие арестов со счетов теплоснабжающих предприятий.

Подробности он озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Также документом предусмотрено изменение расчета теплоснабжающих предприятий за газ. Раньше они должны были покупать его по предоплате.

— Меморандумом подразумевается снятие ареста со счетов предприятий, а также расчет за потребленный газ в пропорциях: 70% в конце месяца и 30% в следующем за текущим месяцем. Что касается других расходов, они также будут вычисляться и нехватку мы будем компенсировать из местного бюджета, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр напомнил, что государство передало функции по формированию тарифов на места, но в этом отопительном сезоне Минрегион обязал громады цену не повышать. По его словам, проект решения о новых тарифах, чтобы соблюсти процедуру, все же придется вынести на исполком и намеренно его «провалить».

Отметим, что арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» наложили еще 29 июля прошлого года из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что в местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов. Также бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Как сообщалось, в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Отметим, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.