Учащиеся профессиональных лицеев Николаевской области приняли участие в первом этапе Всеукраинского конкурса «WorldSkills Ukraine» по сварочным работам.

Об этом сообщил директор «Южной судоремонтной компании» Сергей Бурковец на своей странице в Facebook.

— Я рад и горд тем, что впервые в Украине мы общими усилиями смогли провести конкурс профессионального мастерства среди мастеров профтехобразования по направлению «Сварочные работы». Также в рамках 1–го этапа Всеукраинского конкурса «WorldSkills Ukraine» за победу поборолись и учащиеся профессиональных лицеев, – сообщил Сергей Бурковец.

Он сообщил, что конкурс сварочных работ проходил на ультрасовременной технической базе Южноукраинского профессионального лицея. Инициаторами проведения конкурса стали именно Судоремонтное предприятие «Парус» и Николаевский тепловозоремонтный завод.

— Несколько месяцев эта идея рождалась, зрела, и вот теперь, наконец-то, была реализована! Мы со своей стороны обеспечили конкурс всеми необходимыми расходными материалами и приятными призами, – добавил Сергей Бурковец.

Он также поблагодарил Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации за организацию проведения конкурса. Молодые ученики и опытные сварщики-мастера представили учебные заведения Николаева, Вознесенска, Южноукраинска, Первомайска и Кривого Озера.

— Все участники в равных условиях за отведенное время продемонстрировали владение тремя видами сварки: ручной дуговой, полуавтоматической и аргоно-дуговой. Затем технические эксперты и члены жюри определили лучшие образцы и мы с удовольствием наградили победителей, – сообщил Сергей Бурковец.

Победителем – мастером стал Евгений Наенко, воспитанник Николаевского профессионального судостроительного лицея имени Героя Советского Союза В.А. Гречишникова, а победителем – учащимся стал Андрей Олейник, воспитанник Вознесенского профессионального лицея. Поощрительный приз также получил учащийся Южноукраинского профессионального лицея Максим Барановский.

Сергей Бурковец выразил благодарность экспертам конкурса – кандидату технических наук, профессору кафедры сварочного производства Национального университета кораблестроения Сергею Костину и кандидат технических наук, доценту кафедры сварочного производства Николаевского национального аграрного университета Владимиру Мартыненко.

— Я рад за всех участников, они, в первую очередь, победили себя, не побоялись условий конкурса. Еще раз выражаю благодарность всем причастным, в том числе и мега-профессиональным экспертам конкурса из Николаева, – добавил Сергей Бурковец.

Напомним, что воспитанники николаевской КДЮСШ выбороли 32 медали на Чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO.