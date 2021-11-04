Воспитанники николаевской КДЮСШ выбороли 32 медали на Чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO.

Об этом сообщили на редакционную почту НикВести.

Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди ДЮСШ и спортивных клубов проходил 28 –31 октября в Одессе. В нем поучаствовали 1294 спортсмена из 24 областей Украины и республики Молдовы.

В разделе сольных композиций Николаев представляли воспитанники КДЮСШ и завоевали 32 медали: 13 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых.

В креативных формах без оружия 1 место заняли Мария Белявская, Александр Смаровоз, Дарья Шевченко, Полина Лопатина. На 2 месте — Ангелина Кучеренко, Анастасия Педоренко, Иван Смаровоз. 3 место заняла Дарья Закорчевная.

В креативных формах с оружием на 1 месте оказались Мария Белявская, Иван Смаровоз и Полина Лопатина. На 2 месте — Ангелина Кучеренко, Дарья Закорчевная, Александр Смаровоз. На 3-м Владислав Монжос и Дарья Шевченко.

В музыкальных формах без оружия 1 место завоевали Мария Белявская, Кирилл Барбарук и Владимир Сенкевич. 2 место — Анастасия Пахота и Ева Кухта. 3 место — Ангелина Белик и Роман Якименко.

В музыкальных формах с оружием 1 место присудили Марии Белявской, Кириллу Барбаруку и Владимиру Сенкевичу. 2 место выбороли Анастасия Пахота, Ангелина Белик, Анастасия Ковальчук и Виктория Кротюк. На 3 месте — Роман Якименко и Ева Кухта.

Напомним, в Николаев вернулись призеры Открытого Чемпионата Украины по прыжкам в воду среди возрастов «А» и «В». Два спортсмена примут участие в Юношеском чемпионате мира, который состоится в Киеве.