Сегодня, 26 ноября, на Соборной площади в Николаеве начали устанавливать конструкции под новогоднюю иллюминацию. Посреди площади уже поставили каркас светящейся арки, также металлические цифры, символизирующие 2022 год.

Об этом сообщает корреспондент НикВестей.





Кроме того, на завершающей стадии находится монтаж ледового катка. Рабочие заканчивают устанавливать ограждение. На площади уже разместили необходимое оборудование для работы катка.

Напомним, в начале ноября в Николаевском горсовете объявили конкурс проектов и творческих идей для празднования Дня Святого Николая и Нового года. В мэрии обещали рассмотреть наиболее актуальные культурно-художественные концепции и программы мероприятий с использованием виртуального и медийного контента.

Также напомним, что с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».