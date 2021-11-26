Жители Николаевской области, которые получили фиктивный сертификат о вакцинации против COVID-19, могут сделать реальную прививку, предварительно признавшись семейному врачу о том, где был куплен поддельный документ.

Об этом сегодня, 26 ноября, в ходе брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

— У нас продолжается «антиковидная амнистия». Все пункты вакцинации принимают в этом участие, поэтому если вы получили незаконным путем фиктивный сертификат, вы можете обратиться в пункт вакцинации и получить нормальную вакцину, которая спасет ваше здоровье. Вакцинируйтесь! Вакцина спасает жизнь, — сказал Максим Безносенко.

Ранее сообщалось, что больницы Николаевской области готовят к новой волне COVID-19, возникновение которой прогнозируют после новогодних праздников.