Больницы Николаевской области готовят к новой волне COVID-19, возникновение которой прогнозируют после новогодних праздников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 26 ноября, сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.

— Сейчас Николаевская ОГА, Николаевский областной совет делает все для того, чтобы сделать более мощными больницы области, которые оказывают помощь больным COVID-19. Например, городские больницы №1, 3, 5 из переданной государственной субвенции 7,5 млн гривен вместе с софинансированием будут устанавливать дополнительное кислородное оборудование, — отметил Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров подытожил, что уже в новом году почти 98% ковидных больниц области будут оборудованы дополнительными резервами подачи жидкого кислорода.

— Но все эти меры не помогут, если каждый гражданин не будет соблюдать все карантинные ограничения. Никто не хочет проводить препятствия для работы бизнеса или неудобства для людей. Тем не менее, в очередной раз хочу отметить, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от COVID-19. И помните, что эта болезнь не выбирает, от нее никто не застрахован, — отметил Юрий Гранатуров.

Напомним, депутаты Николаевского облсовета на недавней сессии направили 4 миллиона гривен больницам области для борьбы с коронавирусом. 1 миллион 593 тысячи 675 гривен из них изыскали за счет уменьшения расходов областного совета, 500 тысяч гривен – за счет Николаевской облгосадминистрации, 1 миллион 906 тысяч 325 гривен – за счет Департамента экономического развития и региональной политики.