Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с нынешними темпами вакцинации бустерную (третью) дозу не будут вводить в ближайшее время.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Харькове, пишет Укринформ.

— У нас начались все прививки в феврале 2021 года, повторные прививки были в апреле, поэтому сегодня в Украине еще рано говорить о введении и дополнительной целесообразности введения бустерной дозы. Как минимум, мы должны достигнуть 50% провакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу, — сказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко сослался на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения подождать с массовой прививкой населения бустерной дозой.

Он добавил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике населения уже рекомендовала Минздраву разрешить массовую вакцинацию бустерной дозой. Однако руководство пока что хочет дать защиту от вакцины как можно большему числу людей, а затем переходить к усилению иммунитета у тех, кто уже вакцинирован двумя дозами.

По данным Минздрава, в настоящее время первую дозу вакцины получили 42% взрослых жителей Украины.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что в «красной» зоне в правилах транспортной перевозки пассажиров смягчат некоторые пункты.