Три человека погибли в результате обстрела автобуса, перевозившего студентов медицинской и экономической школ возле города Дечаны в Косово.

Об этом пишет Европейская правда.

Нападение произошло в пятницу около 19:00. Неизвестный нападавший открыл огонь по автобусу из автомата Калашникова. В результате нападения на месте погиб водитель автобуса, двое студентом 17 и 18 лет скончались от ранений в больнице. Еще один студент госпитализирован в тяжелом состоянии.

На момент нападения в автобусе находились восемь человек. По предварительным данным, все пострадавшие — албанцы. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают. Между тем, в правоохранительных органах заявили, что не расценивают нападение как террористический акт.

Заместитель директора региональной полиции Ветон Эльшани заявил, что нападавший, скорее всего, был один.

— Мы не считаем, что это террористический акт. Нет никаких оснований. Речь идет о шокирующем событии, тройном убийстве. Мы задействовали все элитные подразделения, спецназ, — сказал Эльшани в комментарии RTK Live.

Президент Косово Вьоса Османи отреагировала на трагедию и призвала правоохранительные органы как можно быстрее найти нападающего. По ее словам, нападение стало ударом по системе безопасности Косово.

В конце сентября сообщалось, что Приштина заберет войска от границ Северного Косово, вместо них на посты зайдет спецназ НАТО.