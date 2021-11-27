В Николаевской области по состоянию на 27 ноября всего вакцинировали 680 771 человек, за минувшие сутки — 8183.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1251:
Привились в пунктах вакцинации — 4422:
В центрах вакцинации — 2510:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 ноября в Николаевской области зафиксировали 490 новых подтвержденных случаев коронавируса.
В Николаевской области по состоянию на 27 ноября всего вакцинировали 680 771 человек, за минувшие сутки — 8183.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1251:
Привились в пунктах вакцинации — 4422:
В центрах вакцинации — 2510:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 ноября в Николаевской области зафиксировали 490 новых подтвержденных случаев коронавируса.