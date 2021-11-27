В Николаевской области по состоянию на 27 ноября всего вакцинировали 680 771 человек, за минувшие сутки — 8183.

Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 3038 (1 доза — 1020; 2 доза — 2018);

COMIRNATY — 3406 (1 доза — 767; 2 доза — 2639);

ASTRAZENECA — 1080 (1 доза — 145; 2 доза — 935);

MODERNA — 659 (1 доза — 625; 2 доза — 34).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1251:

CORONAVAC — 347;

COMIRNATY — 700;

ASTRAZENECA — 114;

MODERNA — 90.

Привились в пунктах вакцинации — 4422:

CORONAVAC — 1892;

COMIRNATY — 1677;

ASTRAZENECA — 568;

MODERNA — 285.

В центрах вакцинации — 2510:

CORONAVAC — 799;

COMIRNATY — 1029;

ASTRAZENECA — 398;

MODERNA — 284.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 ноября в Николаевской области зафиксировали 490 новых подтвержденных случаев коронавируса.