По состоянию на 27 ноября в Николаевской области зафиксировали 490 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 106 641 (+490) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 160 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 2840 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 883, всего — 93 621. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2980, за сутки — 16.
Напомним, за сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 14 200 новых подтвержденных случаев коронавируса и 568 смертей от него.
По состоянию на 27 ноября в Николаевской области зафиксировали 490 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 106 641 (+490) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 160 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 2840 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 883, всего — 93 621. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2980, за сутки — 16.
Напомним, за сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 14 200 новых подтвержденных случаев коронавируса и 568 смертей от него.