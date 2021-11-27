По состоянию на 27 ноября в Николаевской области зафиксировали 490 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 106 641 (+490) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 64 714 (+246);

Первомайск – 5927 (+50);

Южноукраинск – 3293 (+11);

Вознесенск – 2470 (+6);

Очаков – 1731 (+17).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 160 случаев COVID-19.

Заболевание установлено у 2840 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 883, всего — 93 621. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2980, за сутки — 16.

Напомним, за сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 14 200 новых подтвержденных случаев коронавируса и 568 смертей от него.