На бар «Хвылевой» на киевском Подоле напали ультраправые. Они разбили окна и со слезоточивым газом напали на охранников.

Об этом пишет hromadske.

Так, инцидент произошел около 18:40 и длился несколько минут. К заведению подошли трое неизвестных и напали на двух охранников со слезоточивым газом. Затем к воротам подбежали еще 12 человек и забежали во двор бара.

По словам администрации заведения, охранников били по спине и рукам телескопическими дубинками и не давали им зайти в бар, чтобы защитить его от погрома.

В баре было около 15 посетителей, трое диджеев из Германии и трое членов персонала. По информации заведения, нападающие начали выламывать двери и ломать мебель, а частями мебели и телескопическими дубинками выбивать окна и стеклянные двери в помещение.

Часть посетителей держала дверь и старалась не пускать нападающих внутрь. В заведении утверждают, что в дырки в окнах и дверях начали забрасывать газовые баллоны со слезоточивым газом. Тем временем во дворе раздавались крики «Смерть под*рам», «White power», «Достанем пид*расов». Когда все окна и двери выбили, злоумышленники покинули двор.

Одна из посетительниц также рассказала, что нападающие кричали «Смерть ЛГБТ», «Смерть п*дорам», «ЛГБТ-шная п*тушарня должна сдохнуть».

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники охранной и полицейские. Мы пытаемся связаться с полицией для получения комментария.

Нападавшие также оставили визитки с рекламой организации под названием Centuria. На их сайте указано, что «это группа организованной украинской молодежи, которая стоит на мировоззренческой основе Украинской государственности и Европейской традиции».

В то же время организация Centuria отрицает свою причастность к нападению. «Такие наклейки мы действительно используем как элемент рекламы, поэтому их получить может каждый желающий», — рассказали в организации.

Полиция задержала 12 нападавших на «Хвылевой». Их доставили в местное отделение полиции. Правоохранители также возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Они утверждают, что уже начали проводить следственные действия, в частности опрашивают свидетелей.

Напомним, молодого человека, который нанес физический урон журналисту издания «Буквы» Александра Кужельного, приговорили к году заключения условно.