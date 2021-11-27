В Соединенных Штатах на борту авиарейса в Атланту пассажирка кормила грудью своего кота и отказывалась поместить животное в переноску.

Об этом информирует The Sun, цитирует Корреспондент.

Согласно сообщению, женщина отказалась прекратить свою деятельность, несмотря на неоднократные просьбы бортпроводников.

Отмечается, что, несмотря на жалобы других пассажиров, женщина не хотела возвращать кота в переноску и по прилету получила выговор от авиакомпании.

По правилам пассажиры имеют право брать с собой в салон, к примеру, кошек или маленьких собак, но те должны оставаться в переносках под сиденьем на протяжении всего полета.

Напомним, 24 ноября в кипрской Ларнаке не смог взлететь украинский Ан-124. Сзади самолета показались вспышки неизвестного происхождения.