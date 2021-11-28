В Великобритании выявлены два случая новой мутации COVID-19 — «Омикрон».

Об этом пишет Dnevnik со ссылкой на министра здравоохранения Саджида Джавида.

Оба выявленных случая связаны с людьми, которые вернулись из поездки в Южную Африку. Минздрав Великобритании уточнил, что двоих инфицированных и членов их семей протестировали, после чего поместили под карантин. Сейчас устанавливаются все люди, с которыми они контактировали.

До Великобритании мутацию с греческим названием нашли в Бельгии и Германии, перед этим в Нидерландах обнаружили 61 зараженного «Омикроном» на рейсах из Южной Африки. Всех зараженных поместили под строгую изоляцию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса, имеющий происхождение из Африки, греческой буквой «Омикрон».