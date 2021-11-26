Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса, имеющий происхождение из Африки, греческой буквой «Омикрон».

Об этом сообщается на веб-странице ВОЗ.

ВОЗ квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как такой, который вызывает беспокойство.

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

— Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР, — говорится в сообщении.

В организации добавили, что в ПЦР-тесте не определяется один из генов нового штамма.

Сейчас проводится ряд исследований, которые должны дать возможность оценить этот новый штамм вируса, отмечают в ВОЗ.

Напомним, глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины необходимо несколько недель. Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529 Sars-Cov-2.