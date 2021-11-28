Во время памятных мероприятий по случаю Дня памяти жертв голодоморов, которые проходили в Киеве, пожилой мужчина подошел к мемориалу и начал есть хлеб, который там по традиции оставили в память о голоде.

Соответствующее видео опубликовало издание Сегодня.

— Сегодня эта еда пригодилась одному из посетителей мемориала, — отметили журналисты.

Напомним, в субботу, 27 ноября, у памятного знака жертвам Голодоморов в Украине состоялось памятное мероприятие, посвященное этим событиям.