По состоянию на 28 ноября в Николаевской области выявлено 381 новый подтвержденный случай коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 107022 (+381) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 64908 (+194);

Первомайск – 5927;

Южноукраинск – 3307 (+14);

Вознесенск – 2481 (+11);

Очаков – 1738 (+7).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 155 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2844 (+4) работника учреждений здравоохранения, из которых умерло – 44 человека. При этом за сутки выздоровели 608 человек, всего – 94229. Умерло всего от последствий коронавируса 2992 человек, за сутки – 12.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: