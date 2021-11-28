В Украине 27 ноября сделали 139 476 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 43 353 человека, а 96 123 полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинацию проводили 858 мобильных бригад, 3 138 пунктов прививки и 493 центра вакцинации.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 96 123 прививки, Sinovac (CoronaVac) — 51 146, AstraZeneca — 17 867 и Moderna — 10 526.

С начала массовой вакцинации сделали 24 194 260 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 13,2 миллиона человек, а полностью вакцинировались — 10,9 миллиона.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 483 человек, зафиксировано 400 летальных исходов, 10 270 пациентов выздоровели. Всего сделали 54 224 теста на COVID-19.