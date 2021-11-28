Несколько сотен человек собрались в воскресенье 28 ноября в Тбилиси, чтобы оспорить систему «зеленых пропусков» в Грузии.

Митинг проходил под слоганом «Нет ковид-террору», сообщает портал «Новости-Грузия».

Как известно, с 1 декабря в Грузии только владельцы «зеленых пропусков» смогут посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги.

«Зеленый» статус могут получить полностью вакцинированные, люди, которые перенесли коронавирус или прошедшие тестирование на COVID-19.

Протестующие против новой системы собрались после полудня на площади Первой Республики, а затем провели шествие в парламент Грузии. В руках они держали плакаты с надписями «Нет – ковид-паспортам», «Нет – вакцинации». Большинство митингующих были без масок.

Параллельно с Тбилиси антивакцинаторы провели акцию протеста и в Кутаиси. Там митинг собрал несколько десятков человек.

Стоит отметить, что число граждан, умерших из-за осложнений коронавируса в Грузии, приблизилось к 12 тысячам. Каждый день в стране регистрируется по 50-70 смертей. В Грузии полностью привиты от коронавируса около 33% взрослого населения.

Напомним, что группа противников вакцинации от COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их вывели охранники и патрульные полицейские.