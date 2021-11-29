В Швейцарии 28 ноября состоялся референдум, на котором жители могли осудить закон о карантине, предусматривающий использование COVID-19 сертификатов. Однако они этого не сделали.

Как пишет hromadske, закон «О мерах борьбы с пандемией» в Швейцарии одобрили еще весной.

Теперь для посещения спортивных, развлекательных и культурных учреждений необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат теста или свидетельство о недавно перенесенном заболевании.

Однако часть швейцарцев выступила против такого закона. Они считают эту норму дискриминационной и фактической заставляющей вакцинироваться. Следовательно, они собрали более 70 тысяч подписей и инициировали референдум. Однако 63% участников голосования поддержали сохранение действующих карантинных ограничений.

Указывается, что в Швейцарии полностью вакцинировали 66% людей – это один из самых низких показателей в Западной Европе. Сейчас в этой стране стремительно увеличивается количество новых больных – на 40-50% еженедельно.

С начала пандемии швейцарское правительство вводило относительно слабые карантинные ограничения, в частности, позволяло людям выходить на прогулки. Часть населения выступала против COVID-сертификатов. Особенно тогда, когда тестирование на коронавирус перестало быть бесплатным, ведь это усложнило жизнь невакцинированным.

В то же время начало расти и количество заболевших в больницах, а медики жаловались на условия работы в клиниках. В конце концов они инициировали еще один референдум, на котором избиратели поддержали увеличение финансовых вложений правительства в медицинскую сферу.

Напомним, что несколько сотен человек собрались в воскресенье 28 ноября в Тбилиси, чтобы оспорить систему «зеленых пропусков» в Грузии.