Авиакомпания Turkish Airlines до апреля 2022 планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова.

Об этом заявил президент авиакомпании Turkish Airlines в Восточной Европе Фуад Фират во время встречи с Харьковским городским головой Игорем Тереховым, сообщает пресс-служба мэрии.

Фуад Фират отметил, что в марте 2022 года Turkish Airlines будет отмечать 5-летие пребывания в Харькове.

— Мы очень довольны и аэропортом, и городской инфраструктурой. Наши рейсы востребованы, поэтому до апреля хотим увеличить их количество с 9 до 14 рейсов в неделю. Мы уверены, что благодаря этому поток туристов в ваш город увеличится. Мы планируем объединить Харьков со всеми континентами, чтобы каждый турист мог долететь до Харькова с минимальной потерей времени, – рассказал Фуад Фират.

Напомним, что Международный аэропорт «Николаев» открыл новый рейс «Стамбул-Николаев-Стамбул».