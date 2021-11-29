В Николаеве, возле школы №25, демонтировали заведение, где продавали алкогольные напитки на разлив.

Как сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета, «наливайка» разместилась на улице Сенной, рядом с забором школы.

– Я радуюсь, когда удается избавиться от очередной «наливайки». Сегодня я радуюсь еще больше, потому что демонтировали такое заведение из-под школы. На Сенной, прямо рядом с забором НСОШ №25, убрали заведение, посетители которого устраивали «зону отдыха» поблизости, когда сложно передвигаться от выпитого, справляли нужду, не отходя далеко, и пугали прохожих. Понимаю, что слова о радости вызывают язвительные комментарии в духе: это ваша работа, а слабо снести вот там... Немногие понимают, что демонтаж - это не пришли и разрушили сооружение. Это процесс. Часто очень длинный и нервный. Поэтому у меня есть полное право радоваться, что один из десятков таких процессов завершился и дети смогут ходить в школу спокойно, – отметил директор департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев.